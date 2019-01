Einbruch in Firma: Unbekannte stehlen in Hondelage Geldkassetten

Zu einem Einbruch ist es in der Nacht zu Mittwoch in einer Firma auf dem Fasanenkamp in Hondelage gekommen. Wie es in einem Bericht der Polizei heißt, hatte der 48-jährige Geschäftsführer seinen Betrieb am Dienstagabend ordnungsgemäß verschlossen und verlassen. Als er das Gebäude am Mittwochmorgen öffnete, stellte er ein aufgebrochenes Fenster fest. Der Mann alarmierte die Polizei. Erste Ermittlungen ergaben, dass unbekannte Täter zunächst eine Tür zur Werkstatt gewaltsam geöffnet haben. Über diese gelangten sie in das Bürogebäude. Die Unbekannten öffneten diverse Schränke und entwendeten schließlich eine Geldkassette samt Inhalt. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

