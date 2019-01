Braunschweig: Kollision mit Straßenbahn – Radler schwer verletzt

Braunschweig. Der 32-jährige Fahrradfahrer missachtete am Dienstagabend am Heinrich-Büssing-Ring die Vorfahrt einer Straßenbahn, die vom Hauptbahnhof kam.

Ein Radfahrer wurde am Dienstagabend bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn schwer verletzt. Wie die Polizei am Mittwoch berichtet, überquerte der 32-Jährige gegen 17.37 Uhr den Heinrich-Büssing-Ring bei grüner Ampel an der Kreuzung zum Hochhaus Berliner Platz. Als er über die Schinen fuhr, übersah der Mann eine Straßenbahn, die in diesem Moment aus Richtung Hauptbahnhof kam. Obwohl der Radler bei grüner Ampel fuhr, hatte die Straßenbahn Vorfahrt.

Straßenbahnfahrer verletzt sich leicht

Der 32-Jährige ging nach dem Zusammenprall mit schweren Verletzungen zu Boden. Anschließend kam er ins Krankenhaus. An der Straßenbahn barst die Windschutzscheibe. Durch die Splitter zog sich der 36-jährige Fahrer leichte Verletzungen an der Hand zu, Seine Straßenbahn war nach dem Unfall nicht mehr verkehrstauglich.