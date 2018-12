Dieb gibt sich als Flohmarktverkäufer aus und stiehlt Schmuck

Ein Trickdieb konnte am Montagvormittag Beute im Kanzlerfeld machen. Der etwa 40 Jahre alte, etwa 1,70 bis 1,75 Meter große Mann klingelte an der Haustür einer 83-jährigen Frau in der Sauerbruchstraße. Der Mann, der schlank war und kurze dunkle Haare hatte, gab vor, Flohmarktverkäufer zu sein, berichtet die Polizei. Er suchte Pelze, Antiquitäten und Schallplatten.

Nachdem ihm im Keller einige Dinge gefallen hatten, sollte die alte Dame die Sachen zum Abtransport einpacken. Der Unbekannte, der schnelles akzentfreies hochdeutsch sprach, nutzte dies, um in das Erdgeschoss zu gehen. Hier nahm er eine längliche Schmuckschatulle an sich. Die Frau bemerkte dies, also ergriff der Dieb, der mit einem Pullover und einer graublauen Jacke bekleidet war, die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Mann verlief erfolglos. In der Schatulle befanden sich mehrere Halsketten im Wert von mehreren hundert Euro.