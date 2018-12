Diebe stehlen gesamte Tageseinnahmen von Weihnachtsmarktstand

Einer Verkäuferin auf dem Braunschweiger Weihnachtsmarkt ist am Samstagabend das Portemonnaie von zwei Tätern gestohlen worden.

Braunschweig. Einer Verkäuferin auf dem Braunschweiger Weihnachtsmarkt ist am Samstagabend das Portemonnaie von zwei Tätern gestohlen worden.

Dreiste Diebe haben am Samstagabend die Verkäuferin an einem Weihnachtsmarktstand abgelenkt und ihr die Geldbörse gestohlen. Wie die Polizei mitteilt haben die Diebe, ein Mann und eine Frau, den Verkaufsstand, der sich vor dem Rathaus befindet, gegen 18.30 Uhr aufgesucht. Während der etwa 45 Jahre alte Mann Mützen anprobierte, erkundigte sich die etwa 35-Jährige nach einem Schal, der sich an der Rückwand des Stands befand.

Als die Verkäuferin sich umdrehte, nutzen die beiden Personen den unbeobachteten Moment, um das schwarze Kellnerportemonnaie an sich zu nehmen und in der Masse des Weihnachtsmarkttrubels zu verschwinden. In der Geldbörse befanden sich die gesamten Tageseinnahmen. Die Verkäuferin hatte es für einen Augenblick vor sich auf dem Tresen abgelegt. Der Mann sei etwa 1,70 Meter groß gewesen und habe Stoppelhaare sowie eine kleine Nase. Die Frau konnte die Verkäuferin nicht näher beschreiben.