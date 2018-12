Ersatzverkehr auf der Straßenbahnlinie 4 am Mittwoch

In der Leonhardstraße und am Leonhardplatz werden am Mittwoch, 12. Dezember, Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn und dem Gehweg durchgeführt. Wie die Braunschweiger Verkehrs-GmbH mitteilt, muss die Straßenbahnlinie 4 deshalb in der Zeit von 8 bis etwa 13 Uhr zwischen Rathaus und Helmstedter Straße durch Busse ersetzt werden. Der Schienenersatzverkehr (SEV 4) sieht wie folg aus: Die Busse fahren zwischen Helmstedter Straße und Rathaus ab Helmstedter Straße über Schillstraße, Leonhardplatz, Leonhardstraße, Steintorwall (nur stadteinwärts), Magnitorwall und Staatstheater. Es werden alle Haltestellen bedient, die Haltestelle Leonhardplatz in Richtung Rathaus wird in die Leonhardstraße verlegt.

In der Gegenrichtung bedienen die Busse die Haltestelle Leonhardplatz der Linien 411, 429 und 436. Die Ersatzhaltestelle Marienstift befindet sich in der Schillstraße. Die letzte Fahrt der Linie 4 ab Helmstedter Straße ist um 7.59 Uhr und ab Inselwall um 7.51Uhr. Die erste Fahrt nach Beendigung der Baumaßnahme ab Helmstedter Straße ist um 13.29 Uhr und ab Inselwall um 13.21 Uhr. Die Verkehrs-GmbH bittet Fahrgäste für Fahrten zwischen Radeklint und Rathaus die Buslinien 411, 416, 450, 480 und 560 zu nutzen. Weitere Informationen gibt es unter www.verkehr-bs.de oder telefonisch unter

(0531) 383 2050

.