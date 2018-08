Straßenbahn-Linie 4 fährt ab Samstag wieder zweigleisig

Die maroden Schinen am Leonhardplatz sind ausgewechselt. Ab Samstag fährt die Straßenbahn wieder zweigleisig.

Braunschweig. Die Straßenbahn fährt in der Leonhardstraße in Braunschweig ab Samstag, 1. September, wieder zweigleisig. Das teilte die Verkehrs GmbH jetzt mit.

Das neuverlegte, stadteinwärts führende Gleis in der Leonhardstraße und der Helmstedter Straße wird mit Betriebsbeginn freigegeben, und die Linie 4 verkehrt dann in diesem Streckenabschnitt wieder zweigleisig. „Die Fahrzeiten verschieben sich um einige Minuten und es gilt der neue Fahrplan der Linie 4“, heißt es in der Mitteilung.

Für die Wiederinbetriebnahme müssen die Aufliege- und Bauweiche in der Helmstedter Straße und der Leonhardstraße ausgebaut und der Straßenbahnverkehr in dieser Zeit eingestellt werden. Während des Ausbaus am Freitag, 31. August, werden die Straßenbahnlinie 4 sowie der Betrieb der ein- und ausfahrenden Fahrzeuge ab etwa 8 Uhr eingestellt.

Die Straßenbahnlinie 4 wird dann nach der letzten Frühfahrt um 8.01 Uhr ab der Haltestelle Helmstedter Straße bis Betriebsschluss zwischen Rathaus und Helmstedter Straße durch Busse ersetzt. Die Busse des Schienenersatzverkehrs SEV4 fahren vom Endpunkt Helmstedter Straße über Helmstedter Straße, Schillstraße, Leonhardplatz, Leonhardstraße, Steintorwall und Museumstraße zum Rathaus. Die Ersatzhaltestelle Leonhardplatz befindet sich in der Leonhardstraße. Vom Rathaus, Haltestelle im Steinweg, fahren die Busse über Leonhardstraße, Leonhardplatz und Schillstraße zum Endpunkt Helmstedter Straße. Die Haltestellen Georg-Eckert-Straße, Hagenmarkt, Alte Waage, Radeklint und Inselwall werden nicht bedient.