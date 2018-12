Verdächtiger Geruch: Beamten finden Marihuana bei 24-Jährigem

Die Polizei hat in der Wohnung eines 24-jährigen Mannes Marihuana gefunden. Zwei Einsatzkräfte hatten am Sonntagmorgen in einem Mehrfamilienhaus aufgrund eines Wohnungseinbruchs ermittelt, als ihnen ein verdächtiger Geruch aufgefallen war. In der Wohnung des 24-Jährigen stellten sie daraufhin mehr als 50 Gramm Marihuana sicher.

Wie die Polizei berichtet, hatte sich der Verdacht der beiden Einsatzkräfte schon bestätigt, als ihnen die Tür vom Wohnungsinhaber geöffnet wurde. Dieser räumte ein, in seiner Wohnung Marihuana geraucht zu haben. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung gab er freiwillig diverse Konsum-Utensilien an die Beamten heraus. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Erwerbs und Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet.