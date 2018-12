Warnstreik bei der Bahn: Einschränkungen auch in der Region

Die Warnstreiks bei der Deutschen Bahn treffen Pendler und Reisende am Montag auch in unserer Region hart: Die Eisenbahn-Gewerkschaft EVG rief für die Zeit von 5 bis 9 Uhr zum Warnstreik auf. Am frühen Morgen stellte die Deutsche Bahn den Fernverkehr bundesweit ein.

Pendler und Reisende müssen aktuell mit enormen Verspätungen und Zugausfällen rechnen. Von Braunschweig in Richtung Hannover war bis 9 Uhr kein Weiterkommen: Die ICE-Verbindung nach Hannover lag komplett lahm. Ab 9 Uhr soll der Fernverkehr langsam wieder anrollen. Es ist allerdings den ganzen Tag mit Zugausfällen und Verspätungen zu rechnen, sagte ein Bahn-Sprecher am Montagmorgen.

Einschränkungen gibt es auch im Nahverkehr. Wie Michael Kerl, Gewerkschaftssekretär von der EVG in Hannover, berichtet, wurden am Morgen die Stellwerke in Hannover bestreikt. Protestaktionen habe es auch in Bremen und Osnabrück gegeben. Betroffen ist etwa die Westfalenbahn in Richtung Hannover. “In ganz Niedersachsen fehlen Fahrdienstleister, deshalb kommt es auch bei der Westfalenbahn zu Einschränkungen“, teilt das Unternehmen im Internet mit.

Die Regionalzüge von Braunschweig in Richtung Salgzitter-Lebenstedt, Hildesheim, Wolfsburg und Bad Harzburg fahren wie gewohnt. Es kann auch hier zu Verspätungen kommen.

Das Bahnhofsmanagement informiert und berät viele Reisende, die am Braunschweiger Hauptbahnhof warten. Dort war die Stimmung am Morgen zweigeteilt. Einige reagierten recht gelassen, etwa eine Braunschweigerin, die nach Karlsruhe wollte: „Ich fahre so oft mit der Bahn, dass ich das inzwischen gewohnt bin“, sagte sie. „Neu ist aber, dass jetzt im Fernverkehr gar nichts mehr geht. Ich kenne es von früheren Streiks, dass zumindest jeder zweite Zug noch fährt.“

Philipp Markmann ärgerte sich, dass es im Vorfeld keine klaren Ansagen gab. Der junge Mann wollte nach Osnabrück: „Gestern hieß es noch, dass er fährt. Jetzt geht nichts mehr. Wenn das gestern schon online angekündigt worden wäre, hätte ich mich gestern noch auf den Weg gemacht.“ Zum Streik sagt er, die Beschäftigten hätten sicher ihre Gründe – aber die Folgen für die Fahrgäste sei eben immer hart.

David (30) und Irina (20) aus Braunschweig vertrieben sich die Zeit am Bahnhofsklavier. Die beiden Auszubildenden mussten nach Peine, doch in Richtung Hannover fuhr am Morgen auch kein Zug. Sie waren ziemlich sauer. „Die Bahnmitarbeiter kriegen doch schon eine Menge Geld“, meinte David. „Da sieht es in anderen Branchen, etwa in der Pflege, ganz anders aus.“

Nebenan diskutierte eine kleine Reisegruppe heftig, wie es jetzt weitergehen soll. Sie wollten zum Flughafen nach Hannover und später aufs Schiff. Und nun? Schnell neu planen! „Wir fahren mit dem Auto“, lautete ihr Fazit.

Laut Michael Kerl handele es sich um einen einmaligen Warnstreik. Die Gewerkschaft habe sich im Tarifkonflikt verhandlungsbereit gezeigt. Wenn sich beide Seiten nicht einigen, könne es in dieser Woche weitere Streiks geben.

Dieser Artikel wird akutalisiert.