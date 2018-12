Taxi-Preise in Braunschweig sollen um rund 4 Prozent steigen

Das Taxifahren soll vom 1. Januar 2019 an in Braunschweig um etwa vier Prozent teurer werden. Die Unternehmen sollen so in die Lage versetzt werden, auch in Zukunft wirtschaftlich arbeiten zu können. Taxen sind Teil des Öffentlichen Nahverkehrs. Es besteht eine Beförderungspflicht. Doch die...