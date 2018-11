Elektrobus Emil bekommt freies Wlan

Die Verkehrs-GmbH beginnt damit, ihre Emil-Busse mit kostenlosem Wlan auszurüsten. Bereits am morgigen Samstag können die ersten Fahrgäste auf der Linie 419 kostenlos im Internet surfen. Die Vorbereitungen sind fast abgeschlossen. An den Bussen müssen nur noch große Aufkleber aufgebracht werden, die auf die drahtlose und kostenlose Verbindung mit dem Internet hinweisen. „Wir haben bewusst die Emil-Busse ausgewählt“, so...