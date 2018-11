Viel Beifall für die türkische Schriftstellerin Asli Erdogan

Gehandicapt. Die Frau, die so viel zu sagen hat, eingeschränkt durch eine Zahn-Operation. Asli Erdogan, die poetische türkische Regimekritikerin, brachte am Montag im Dom nur die stimmliche Kraft für ein kurzes Gespräch auf. So wurde an diesem außergewöhnlichen Abend viel über sie gesprochen, aber...