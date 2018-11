Am Mittwoch müssen in Riddagshausen 300 Menschen in sieben Straßen ihre Häuser verlassen.

Panzerminen und Granate in Teich in Riddagshausen gefunden

Bei Sondierungsarbeiten in Zusammenhang mit der Entschlammung des Neuen Bleekteichs in Riddagshausen sind am Montag Kampfmittel aus dem 2. Weltkrieg gefunden worden. Dabei handelt es sich um zwei Panzerminen und eine Handgranate. Diese sind dort zum Kriegsende offenbar entsorgt worden, teilt die Stadt am Montagabend in einer Pressemitteilung mit.

Da davon auszugehen sei, dass die Kampfmittel noch „scharf“ sind, sollen sie am Mittwoch, 21. November, ab 15 Uhr vor Ort kontrolliert vom Kampfmittelbeseitigungsdienst Hannover gesprengt werden. Dies macht eine Evakuierung in einem Umkreis von etwa 300 Metern um den Fundort nötig.

Sieben Straßen in Riddagshausen sind davon betroffen. Dort wohnen etwa 300 Menschen. Betroffen sind laut Stadt die Straßen Am Kreuzteich, Ebertallee 56 bis 64, Johanniterstraße 6 bis 7 B, Klostergang, Nehrkornweg, Neuhofstraße, Wiendruwestraße 4 bis 6.

Der Gefahrenbereich wird am Mittwoch ab 13 Uhr von Stadt und Polizei gesperrt. Bis spätestens 14 Uhr sollen die Bewohner ihre Häuser verlassen haben. Die Feuerwehr wird die Straßenzüge ablaufen und kontrollieren, dass alle Häuser verlassen sind. Wer für die Zeit der Evakuierung einen Aufenthaltsort sucht, kann ab 12 Uhr in die Dreifachturnhalle Grunewaldstraße kommen.

Ein Busshuttle fährt dorthin ab 12.30 Uhr regelmäßig von der Haltstelle Nehrkornweg ab. Wer einen Krankentransport benötigt, kann im Vorfeld unter der Telefonnummer 19222 anrufen. Ein Bürgertelefon ist ab Dienstag um 10 Uhr unter 2345-678 geschaltet und erteilt Auskünfte.

Ohne Komplikationen sollte die Sprengung maximal eine halbe Stunde dauern, so die Stadt, danach können die Menschen in ihre Häuser zurückkehren. Während der Zeit der Sperrung ist zudem mit Einschränkungen des Verkehrs in dem Bereich zu rechnen, da die Ebertallee zwischen Schöppenstedter Turm und dem Messeweg gesperrt wird.

Wer aus Richtung der Anschlussstelle Sickte kommt und in Richtung Braunschweig fährt, sollte am Schöppenstedter Turm die Helmstedter Straße wählen. Spaziergängerinnen und Spaziergänger sollten das Naturschutzgebiet, insbesondere das Gebiet um die Teiche, am Mittwoch meiden.