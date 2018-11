Baumfällarbeiten: Behinderungen auf der A 39 Braunschweig-Süd

Im Autobahnkreuz Braunschweig-Süd (A 39 / A 395) müssen Kraftfahrer in den kommenden zwei Wochen mit Behinderungen durch umfangreiche Baumfällarbeiten rechnen. Hierauf wies die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Donnerstag in Wolfenbüttel hin.

Arbeiten zur Vorbereitung des Brückenneubaus

Wie die Landesbehörde weiter mitteilte, dauern die Arbeiten von Montag, 19. November, bis voraussichtlich Freitag, 30. November. Sie dienen neben der Grünpflege auch der Vorbereitung des Brückenneubaus der A 395 über die A 39. Dieser soll voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2019 beginnen. Die Brücke der Wolfenbütteler Straße / A 395 über die A 39 im Kreuz Braunschweig-Süd ist schadhaft und muss abgebrochen und in den kommenden Jahren neu gebaut werden.

Kurzzeitige Sperrungen sind möglich

Kraftfahrer müssen sich auf wechselnde Behinderungen und kurzzeitige Sperrungen von Verbindungsrampen in den verkehrsarmen Zeiten zwischen 9 und 15 Uhr einstellen. Der Verkehr wird, falls notwendig, innerhalb des Kreuzes umgeleitet. Die durchgehenden Verkehre der A 39 und der A 395 / Wolfenbütteler Straße sind nicht betroffen, so die Landesbehörde weiter.

Die Landesbehörde bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die unvermeidlichen Behinderungen. Witterungsbedingte Verzögerungen sind möglich.