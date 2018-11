Braunschweiger Studenten: Es lebe die Europäische Republik!

Punkt 16 Uhr standen sie am Samstag auf dem Kohlmarkt, mitten im Einkaufstrubel, auf Holzschemeln, mit Zetteln in den Händen. In die Menge hinein verlasen fünf Studenten ein Manifest und riefen die Europäische Republik aus: „Heute, 100 Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs, der auf Jahrzehnte die...