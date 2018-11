Zwei Autos brennen auf Parkplatz in Braunschweig ab

Braunschweig. Der Brand brach in der Nacht auf einem Hotelparkplatz an der Ebertallee in Braunschweig aus. Die Flammen griffen auch auf den Waldrand über.

Bei einem brand sind in der Nacht auf einem Parkplatz an der Ebertallee in Braunschweig ein LKW und ein PKW in Flammen aufgegangen. Das berichtet die Feuerwehr. Demnach ging der Alarm gegen 3 Uhr am Morgen ein, mehrere Fahrzeuge auf einem Hotelparkplatz würden brennen, hieß es demnach. Die Leitstelle alarmierte Löschzug der Feuerwache Süd sowie die Ortsfeuerwehr Rautheim

300 Meter Wasserleitung gelegt

Es brannte ein LKW und ein PKW, der sich auf der Ladefläche befand. Am Waldrand brannten laut Feuerwehr bereits Bäume und Büsche. Die Einsatzkräfte bekamen den Brand über drei Rohre aber schnell unter Kontrolle. Dabei legten sie unter anderem eine 300 Meter lange Leitung zu einem entfernten Hydranten an der Ebertallee.

Bereits nach einer Stunde war der Brand gelöscht. Informationen zum Sachschaden gibt es bisher nicht. Zur Brandursache hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.