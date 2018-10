Brandruine in der Hochstraße abgerissen

Abriss der Brandruine in der Hochstraße Die Brandruine in der Hochstraße steht nicht mehr. Ein von der Stadt beauftragtes Abrissunternehmen hat das einsturzgefährdete Gebäude am Dienstagvormittag abgerissen. Doch der Abriss ging nicht ohne Probleme über die Bühne.Besorgte Anwohner alarmierten die...