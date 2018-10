Polizei schießt im Westlichen Ringgebiet – Mann stirbt

In den frühen Morgenstunden ist es am Sonntag bei einem Polizeieinsatz in der Gabelsbergerstraße zu einem Schusswaffengebrauch gekommen. Polizeisprecher Stefan Weinmeister bestätigte dies unserer Redaktion, nachdem Anwohner der Redaktion Hinweise auf ein Polizeigroßaufgebot im Westlichen Ringgebiet gegeben hatten. Ein 39-jähriger Mann sei bei dem Einsatz ums Leben gekommen, so Weinmeister. Bei dem Toten handele es sich nicht um einen Polizeibeamten. Weitere Angaben konnte der Polizeisprecher gegen 9.30

Ein Polizeibeamter der Spurensicherung vor Ort. Foto: Daniel Reinelt / BestPixels.de

Uhr noch nicht machen: „Wir sind dabei, die genauen Umstände des Einsatzes zu ermitteln“, so Weinmeister. Er versprach weitergehende Informationen im Laufe des Sonntags.