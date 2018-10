Hoch zu Ross über den Dächern der Stadt

Als die vier Pferde samt Streitwagen und Wagenlenkerin Brunonia mit Hilfe eines Krans auf das Schloss gehievt wurden, da kamen tausende Menschen aus der Region, um sich das Spektakel anzuschauen.

Zehn Jahre ist das nun her. Ortsfremde, die heute über den Bohlweg schlendern, können sich kaum noch vorstellen, dass es die Schloss-Optik samt Quadriga vor ein paar Jahren noch gar nicht gab.

Um es genau zu nehmen, ist es ja auch bereits die dritte Braunschweiger Quadriga. Die erste wurde beim Schlossbrand 1865 zerstört, die zweite nach dem Zweiten Weltkrieg Opfer von Metalldieben.

Fast sechs Jahrzehnte war die Stadt danach quadrigafrei – bis 2008 die dritte Version auf ihren Sockel gehoben wurde: knapp 26 Tonnen schwer und deutlich größer als ihr Pendant auf dem Brandenburger Tor in Berlin (dort hält allerdings nicht Brunonia, die Landesgöttin des Herzogtums Braunschweig, sondern Siegesgöttin Victoria die Zügel in der Hand). Mehr noch: Mit 9 Metern Höhe und 9,50 Metern Länge ist sie die größte Quadriga Europas mit Wagenlenkerin

Dass es kein leichtes Unterfangen war, bis das Viergespann sicher auf dem Schloss stand, daran erinnerte Dr. Bernd Wedemeyer am Samstag anlässlich des zehnten Geburtstages der Quadriga. An diesem Ehrentag war der Eintritt zur Quadriga-Plattform frei, und dieses Angebot wurde von sehr vielen Besuchern genutzt.

Seit Eröffnung der Plattform hätten bereits rund 200 000 Besucher das Panorama genossen, sagte Wedemeyer. Den aufgeregten Streit um den Wiederaufbau des alten Residenzschlosses, die mühsame Rekonstruktion der Fassade und die Pannenserie bei der Herstellung der Quadriga: All’ das hat der Bauhistoriker aus nächster Nähe miterlebt und ein Buch darüber geschrieben.

Sein Wissen ist fundiert und detailreich. So schilderte er den gespannten Zuhörern am Samstag anschaulich, wie die Mitarbeiter der Gießerei von Emil Kosicki im polnischen Komorniki die 400 Einzelteile in Bronze gegossen und poliert hatten und wie die Statik der Skulptur nachgebessert werden musste, damit sie auch garantiert sturmfest auf dem Portikus thronen konnte.

Deutlich teurer als geplant – laut Wedemeyer rund eine Million Euro – war die Quadriga am Ende. Dabei hatte es 2005 noch so ausgesehen, als würde das rekonstruierte Schloss mangels Geldquelle gar keine Quadriga erhalten. Es war Richard Borek mit Familie und Stiftung, die am Ende die Kosten getragen und der Stadt damit ein großzügiges Geschenk gemacht haben.

Emil Kosicki und seine Gießerei hatten davon am Ende allerdings wenig, erzählt Wedemeyer: Weil die Arbeiten weit aufwendiger waren als die Experten gedacht hatten, „hat die Gießerei mit der Quadriga nichts verdient. Sie hatten sich verschätzt.“

Seitdem also krönt Brunonia mit ihren Streitrössern das rekonstruierte Schloss und prägt mit ihrer imposanten Erscheinung das Stadtbild. Einmal im Jahr wird die Statik überprüft, dazu muss ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung auch in die Pferdeleiber kriechen, um die Verbindungen zu kontrollieren.

In zehn Jahren übrigens wird die Quadriga schon wieder anders aussehen. denn das Material oxidiert: Zu Beginn glänzte die Quadriga golden, inzwischen ist sie anthrazit angelaufen – und bald wird sie eine grüne Patina bekommen.

Golden glänzt nur die Standarte mit dem W, denn diese ist vergoldet. Das W steht übrigens nicht für die Welfen, wie man denken könnte, sondern für Wilhelm: Die Quadriga war 1856 ein Geschenk zum 25-jährigen Thronjubiläum des Herzogs.