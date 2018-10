CDU will Braunschweigs erste Oberschule gründen

Die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Braunschweig wagt einen neuen Vorstoß in Sachen Oberschule: Sie will in der kommenden Ratssitzung am 6. November die Gründung einer Oberschule in Braunschweig beantragen. Bislang gibt es in Braunschweig keine Schule dieser relativ jungen Schulform. Nun drückt die...