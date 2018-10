Alkoholfahrt: Salzgitteraner bleibt mit Auto im Gleisbett stehen

Im Gleisbett der Straßenbahn am Stöckheimer Markt endete die Alkoholfahrt eines 33 Jahre alten Mannes aus Salzgitter.

Samstagnacht waren zwei betrunkene Männer mit ihren Fahrzeugen unterwegs. Einer von ihnen kam, wie die Polizei berichtet, erst im Gleisbett der Straßenbahn zum Stehen. Unbeteiligte Zeugen hatten einen Wagen auf der A 395 gemeldet, der augenscheinlich einen Reifenschaden hatte und Schlangenlinien fuhr. Der 33-jährige Mann aus Salzgitter setzte seine Fahrt jedoch fort, bis er sich im Bereich Stöckheimer Markt auf den Schienen der Straßenbahn festgefahren hatte. Die Polizeibeamten stellten schnell fest, dass der Autofahrer deutlich alkoholisiert war. Ein Test vor Ort ergab 1,79 Promille in der Atemluft. Kurz darauf wurde eine weitere Polizeistreife auf einen Wagen in Wenden aufmerksam. Als sie mehrere leere Bierdosen im Fahrzeug und die geröteten Augen des Fahrers sahen, fragten sie den 25-jährigen Mann nach seinem Alkoholkonsum vor Fahrtantritt. Er hatte eine Atemalkoholkonzentration von 1,48 Promille, so dass seine Fahrt endete. Den Fahrern wurden Blutproben entnommen und ihre Führerscheine sichergestellt.