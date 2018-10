Ein Mann hat am Mittwoch an der Haltestelle Rathaus vor Kindern die Hose heruntergelassen.

Mann entblößt am Rathaus in Braunschweig sich vor Kindern

Zum wiederholten Mal soll sich ein Mann in der Innenstadt vor Passanten, darunter auch Kindern, entblößt haben. Der 51-Jährige war am Mittwochmorgen, kurz nach 7 Uhr, aus einem Geschäft am Bohlweg gewiesen worden, weil er dort Hausverbot hat. Kurz darauf sahen Zeugen, wie er an der Haltestelle Rathaus seine Hose herunterließ und sich in Richtung wartender Schulkinder zeigte. Diese entfernten sich dann mit der Straßenbahn.

Eine halbe Stunde später konnte der Beschuldigte in der Nähe von einer Funkstreife gestellt werden. Zu den Vorwürfen machte er keine Angaben.

Für ihre Ermittlungen bittet die Polizei nun, vom Vorfall betroffene Personen, insbesondere die Kinder, sowie weitere Zeugen, sich zu melden unter (05 31) 4 76 25 16.