Eltern im Neubaugebiet Waggum bitten Investor um Kita-Hilfe

Trotz des Zuzugs vieler Familien in die Neubaugebiete in Waggum und Bevenrode ist die Kinderbetreuung im Stadtbezirk bislang nicht ausgebaut worden – alle Einrichtungen sind voll belegt (sieh Faktenbox unten). Zahlreiche Eltern sind nun in Sorgen, dass sie keinen Platz für ihre Kinder in Krippe und...