3,5 Promille: Autofahrer fährt bei Rautheim in Leitplanke

Das waren etliche Gläser zu viel: Mehrere Fahrzeugführer hatten am Montagnachmittag kurz nach 15 Uhr einen Autofahrer gemeldet, der in starken Schlangenlinien auf den Autobahnen 391 und 39 in Richtung Wolfsburg unterwegs war. Die Autobahnpolizei stoppte den 57-Jährigen kurz vor der Abfahrt Rautheim, wo er rechts in die Leitplanken gefahren war. Ein Atemalkoholtest ergab knapp 3,5 Promille.

Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die von dem Fahrer gefährdet wurden, indem sie stark bremsen oder ausweichen mussten, sich zu melden. Zudem dürfte der Mann schon zuvor in die Leitplanke geraten sein, was möglicherweise beobachtet wurde. Hinweise:

(0531) 476 3715

.