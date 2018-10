Drachenfest steigt nächsten Sonntag auf dem Nußberg

Das 35. Braunschweiger Drachenfest steigt am Sonntag, 14. Oktober, ab 10 Uhr an den Hängen des Nußbergs im Prinz-Albrecht-Park. Von der kleinen, selbstgebastelten Amateur-Rakete bis hin zum erfahrenen Profigerät sind die Braunschweiger eingeladen, ihre Drachen in die Winde des Östlichen Ringgebietes aufsteigen zu lassen.

Wer keinen eigenen Drachen mitbringt, hat die Gelegenheit, sich die spektakulären Kreationen, unter anderem der bekannten „Drachenflieger“, anzuschauen, oder kann auf dem Fest jederzeit einen eigenen Drachen erwerben. Wie in den vergangenen Jahren werden die Profis vor Ort auch den einen oder anderen Tipp zu bieten haben. Bis zu 15 000 Gäste werden erwartet, so der Veranstalter.