Neue Wohngruppe für Jugendliche in Braunschweig eröffnet

In der Blumenstraße im Westlichen Ringgebiet wurde jetzt ein neuer Jugendhilfe-Standort eröffnet. Die Diakonische Jugend- und Familienhilfe Kästorf erweitert damit ihr Angebot in Braunschweig. In der Wohngruppe finden bis zu acht junge Menschen Platz – ab einem Alter von 13 Jahren bis ins...