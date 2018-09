Thüga-Einstieg bei BS Energy ist besiegelt

Der Einstieg der Thüga AG beim Braunschweiger Energieversorger BS Energy ist jetzt perfekt. Wie BS Energy mitteilt, wurde die Anteilsübertragung unterzeichnet. Außerdem hatten das Bundeskartellamt und die Kommunalaufsicht keine Einwände.

Thüga hält ab sofort 24,8 Prozent der Anteile. Das Unternehmen mit Hauptsitz in München hat bundesweit rund 100 Minderheitsbeteiligungen an Stadtwerken und ist das größte kommunal ausgerichtete Netzwerk von Energie- und Wasserversorgern in Deutschland. Weitere Anteilseigner sind wie bisher der französische Konzern Veolia und die Stadt Braunschweig. Veolia hat künftig nicht mehr 74,9 Prozent der Anteile, sondern nur noch 51,1 Prozent. Der Anteil der Stadt bleibt unverändert bei 25,1 Prozent.

Michael Riechel, der Vorstandsvorsitzende der Thüga AG, sagt zum Einstieg seines Unternehmens: „Wir wollen und werden mit allen Beteiligten die strategische Weiterentwicklung von BS Energy zu einem smarten, innovativen und nachhaltigen Dienstleister für Braunschweig fördern, damit Arbeitsplätze und Wertschöpfung vor Ort sichern und die Energiewende aktiv in der Region vorantreiben.“ Gleichzeitig werde BS Energy das Thüga-Netzwerk weiter stärken, heißt es in der Pressemitteilung.

Mit dem Thüga-Einstieg wächst der kommunale Einfluss bei BS Energy. Oberbürgermeister Ulrich Markurth hatte auf diese Lösung gedrängt, um das Unternehmen auch künftig sicher aufstellen zu können – insbesondere vor dem Hintergrund, dass der Energiemarkt starken Schwankungen unterworfen ist. Die großen Zukunftsthemen, die immer wieder im Gespräch sind: Elektromobilität, Digitalisierung und Kohleausstieg (bis 2022).

Sechs große Unternehmen hatten sich um den Einstieg bei BS Energy beworben. Die Thüga hat aus Sicht von Markurth und des Rates das beste Angebot gemacht – sowohl finanziell als auch hinsichtlich des Konzeptes. Die Partner haben ein dickes Paket vereinbart, das unter anderem der Aufbau einer Digitalisierungsagentur in Braunschweig und viele kostenlose Beratungsleistungen seitens der Thüga AG vorsieht. Alle Beteiligten betonten mehrfach, dass das Angebot für die Kunden von BS Energy durch den Einstieg des neuen Gesellschafters breiter werden soll, aber nicht teurer.

Der Thüga-Einstieg führt dazu, dass der Vorstand von BS Energy von drei auf vier Personen wächst. Vorstandsvorsitzender ist und bleibt Julien Mounier, an seiner Seite arbeiten auch weiterhin Paul Anfang und Matthias Henze. Die Bestellung des vierten Vorstands auf Vorschlag der Thüga AG soll in Kürze erfolgen, heißt es in der Pressemitteilung.

Auch der Aufsichtsrat wird im Zuge der Neuaufstellung erweitert: von 12 auf 15 Mitglieder. Die Thüga entsendet ihren Vorstandsvorsitzenden Michael Riechel, die Stadt Braunschweig Ralf Utermöhlen (Bündnis90/Die Grünen) und die Arbeitnehmervertretung von BS Energy die Betriebsratsvorsitzende Sabine Eckert.

BS Energy zufolge wurde mit der Thüga AG ein gemeinsames Expertenteam zusammengestellt, das in diesen Tagen die operative Arbeit aufnehmen soll. Es werde sich unter anderem mit der Gründung der Digitalisierungsagentur befassen. Wie genau diese aufgebaut sein wird, und welche Aufgaben sie wahrnehmen soll, wurde seitens der Unternehmen noch nicht bekanntgegeben.