Braunschweig: Straßenbahnlinien 1 und 2 fahren Umleitung

Zwei Linien fahren in den Herbstferien nicht wie gewohnt.

Braunschweig. Die Haltestelle Campestraße in Braunschweig erhält einen neuen Belag. Aus diesem Grund ergeben sich Änderungen für die Straßenbahnlinien 1 und 2.

Die kombinierte Bus- und Straßenbahnhaltestelle „Campestraße“ erhält in den Herbstferien vom 1. bis 12. Oktober in Richtung Hauptbahnhof auf der Kurt-Schumacher-Straße einen neuen Fahrbahnbelag.

Während der Baumaßnahme müssen laut Pressemitteilung der Verkehrs AG die Straßenbahnlinien 1 und 2, Linie 2 nur morgens und im Spätverkehr, von der Innenstadt kommend in Richtung Hauptbahnhof umgeleitet werden. Die Busse der Linien 419, 420 und 461 bedienen die Ersatzhaltestelle „Campestraße“ am Fahrbahnrand. Vom Hauptbahnhof in Richtung Innenstadt fahren Busse und Bahnen den regulären Linienweg und bedienen die Haltestellen „Campestraße“.

Die Straßenbahnlinie 1 fährt ab der Haltestelle „Rathaus“ über die Georg-Eckert-Straße, Museumstraße, Am Magnitor, Leonhardplatz und Willy-Brandt-Platz zum Hauptbahnhof und weiter nach Stöckheim. Auf der Umleitungsstrecke werden alle Haltestellen bedient.

Im Frühverkehr und im abendlichen Anschlussverkehr ab etwa 20 Uhr fährt die Linie 2 die gleiche Umleitung zum Hauptbahnhof wie die Linie 1, und zu den anderen Zeiten den regulären Linienweg über John-F.-Kennedy-Platz und die Wolfenbütteler Straße in den Heidberg.