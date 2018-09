PKW-Unfall in Rühme: Autofahrerin muss ins Krankenhaus

Auf der Gifhorner Straße in Rühme sind am Montagvormittag zwei Fahrzeuge zusammengestoßen.

Auf der Gifhorner Straße in Rühme hat sich am Montagvormittag ein Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war eine Frau auf der linken Spur in Richtung Zentrum unterwegs, als ihr Wagen von einem Fahrzeug gerammt wurde, das gerade von einem Parkplatz kam.

Der Aufprall war so heftig, dass die Frau sich an der Hüfte und am Nacken verletzte und ins Krankenhaus in die Holwedestraße gebracht werden musste. Der Mann kam dagegen mit dem Schrecken davon.

Zur Schadenshöhe gibt es derzeit noch keine Angaben.