31-Jähriger verletzt einen Braunschweiger Polizisten am Kopf

Ein 31-Jähriger hat in der Nacht zu Samstag einen Polizisten verletzt. Die Beamten wurden gegen 0.20 Uhr zum Wasserkamp gerufen. Dort hatte es zuvor schon einen Einsatz wegen häuslicher Gewalt gegeben. Der 31-jährige Beschuldigte hatte nun die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus eingetreten und sich wieder Zugang zu der Wohnung verschafft. Die Beamten holten ihn aus der Wohnung heraus. „Im Treppenhaus riss er sich los und verpasste einem 59-jährigen Polizeibeamten einen Kopfstoß an die Nase“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die blutende Risswunde wurde im Krankenhaus behandelt, der Polizist setzte seinen Dienst später fort.

