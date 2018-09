Bühne frei für den „Langen Tag der Stadtnatur“

Eine Premiere, der ganz besonderen Art ­– am Samstag, 22. September, findet erstmals der „Lange Tag der Stadtnatur“ statt. Mehr als 30 Umwelt- und Naturschutzverbände werden unter Beweis stellen: Braunschweig verfügt über eine wunderschöne Natur.

Wie hätten Sie es denn gerne? Möchten Sie Informationen geballt? Dann sollte es Samstag von 11 Uhr an auf den Schlossplatz gehen. Dort stehen die Infostände der Vereine und Verbände ­– und auch Schottische Hochlandrinder aus Hondelage. Ein Bühnenprogramm mit Musik und Tanz wird es geben. Und ebenso ganz viele Mitmach-Aktionen.

Hätten Sie es gerne etwas aktiver? Dann könnte der Museumpark genau das sein, was sie suchen. Baumzirkus, Führungen, Pilze entdecken. Ebenso spannend: Vom Wendehammer Mendelsohnstraße kommt man zum Stadtgrün am Vossenkamp, dem Garten des Instituts für urbane Botnik und dem Grün der Bürgerinitiative Nordstadt-Oase.

Sie möchten es noch aktiver? Ab 10.30 Uhr können Sie die Böschung der Ringgleis-Rampe am Kennel bepflanzen. Ab 14 Uhr startet am Schloss eine Radtour entlang der Schunter bis nach Querum. Wer hingegen Singen und Mitsingen mag, kommt zum Westbahnhof, wo um 15 Uhr eine musikalische Kräuterführung über das Ringgleis beginnt. Knobelfreunde finden beim Geocaching des Waldforums in Riddagshausen eine Herausforderung. Der Platz reicht natürlich nicht, all die vielen Angebote am Samstag zu nennen.

Das gesamte Programm gibt es am Samstag auf dem Schlossplatz oder im Internet unter den Suchbegriffen: Langer Tag der Stadtnatur Stadt Braunschweig.