Warum Alba ihren Müll nicht mehr abholt

Kommt Zeit, kommt Müll, wissen wir von dem Philosophen Manfred Hinrich (1926 - 2015). Doch wozu haben wir schließlich eine Müllabfuhr? Sie holt zuverlässig Woche für Woche unsere Hinterlassenschaften ab. Auch in der Friedensallee in Gliesmarode – zumindest in weiten Teilen. Doch es gibt hier eine...