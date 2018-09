Wie geht’s Elefanten, Löwen und Lamas?

Wenn ein Zirkus mit Tieren in der Stadt ist, dann meldet sich immer auch die Tierrechtsorganisation Peta zu Wort. Peta fordert ein grundsätzliches Verbot von Tieren im Zirkus: Die Unterbringung in den Gehegen, die Transporte sowie die Dressur führten zu Verhaltensstörungen und Krankheiten, lautet die Kritik. Die Zirkusse weisen diese Vorwürfe von sich, so auch Circus Krone, einer der größten in Europa. Sein Stammsitz ist in München,...