Neues Baugebiet: Wenden soll im Westen wachsen

Wenden soll nun doch ein neues Baugebiet bekommen. Der dortige Bezirksrat hat bereits grünes Licht gegeben, damit die ersten Vorbereitungen beginnen können. Der Plan an sich stammt aus dem Jahr 1991 und ist somit uralt. Er liegt als bloßes Rahmenkonzept vor. Wie, was und wann in „Wenden-West“ gebaut werden soll, ist momentan nur schemenhaft klar. Die Fläche sorgt für viele Probleme. Zum Beispiel: die Autobahn und der Lärm von dort....