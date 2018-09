Braunschweig: Tankpreller fährt bei Flucht vor Polizei gegen Baum

Weil er seine Tankfüllung in der Hans-Sommer-Straße in Querum nicht zahlen wollte, ist ein 30-Jähriger in der Nacht zum Mittwoch in Braunschweig vor der Polizei geflohen und dabei verletzt worden. Nachdem Mitarbeiter den Diebstahl gegen 3 Uhr gemeldet hatten, konnten die Beamten den Tankpreller zunächst stellen, wie die Polizei mitteilte. Die Polizisten seien danach mit ihm zurück zur Tankstelle gefahren. Der Mann habe zu diesem Zeitpunkt noch glaubhaft versichert, dass er lediglich vergessen hätte, den Sprit zu bezahlen.

Zweite Flucht endet im Krankenhaus

Am Tankstellengelände angekommen, floh der Mann jedoch in seinem Auto. Er fuhr den Wagen kurze Zeit später mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum. Die Verfolgungsjagd endete damit jedoch noch nicht: Der Mann versuchte anschließend, zu Fuß vor den Beamten zu fliehen. Die Polizei stellte den 30-Jährigen kurz darauf mit einer Platzwunde am Kopf und ließ ihn in ein Krankenhaus bringen. dpa/red