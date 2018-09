Trotz Trockenheit: Gut Steinhorf fährt reiche Ernte ein

Die welken Blätter hingen saft- und kraftlos in der Furche. Doch unter der trockenen Erdkruste erwartete die kleinen „Erntehelfer“ vom Gut Steinhof am Sonntag eine faustdicke Überraschung. Trotz anhaltender Trockenheit in den vergangenen Monaten fiel die Kartoffelernte in diesem Jahr keineswegs...