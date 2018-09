Die Politik macht den Weg frei für günstigeres Schülerticket

„Für die Braunschweiger Schüler ist heute ein guter Tag. Ihr Engagement macht sich bezahlt – im wahrsten Sinne des Wortes“, sagte Mathias Möller (FDP) in der Ratssitzung am Dienstag. Und in der Tat: Die Politik sprach sich kurz darauf mehrheitlich dafür aus, dass das Monatsticket für Schüler und Auszubildende künftig deutlich günstiger wird: Statt derzeit 49 Euro soll es ab kommendem Sommer nur noch zwischen 15 und 20 Euro kosten. Seit...