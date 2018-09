AfD-Kandidat scheitert erneut bei Wahl

Zum dritten Mal hat sich der Rat am Dienstag mit der Besetzung eines Ausschusses am Amtsgericht befasst. Normalerweise handelt es sich dabei um eine Formalie – doch dieses Mal läuft es nicht rund. Zum Hintergrund: Der Ausschuss kommt im Herbst einmalig zusammen, um die Schöffen, also ehrenamtliche...