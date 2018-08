Tolles Radsport-Volksfest auf dem Schlossplatz

Es war der emotionale Höhepunkt eines besonderen Radsport-Events: Pünktlich um 12 Uhr am Samstagmittag rollten die Inklusions-Radler der Löwenherztour über die Ziellinie auf dem Bohlweg. Was für ein Jubel nach fast 3000 Kilometern auf einer Route in Herzform durch Deutschland. „Wir wollten die Herzen berühren!“, rief Tour-Organisator Torsten Bierwisch kurz darauf auf der Bühne auf dem Schlossplatz. Das passte! Die 3. Cycle-Tour...