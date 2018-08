LKW verliert Ladung - A391-Ausfahrt Lehndorf verstopft

An der Ausfahrt Lehndorf flogen plötzlich überall Zeitungen umher. Ein LKW hatte einen Teil seiner Ladung verloren.

Die Meldung der Verkehrs-Management-Zentrale Niedersachsen lautet: „Gefahr durch Gegenstände auf der Fahrbahn, defekter LKW auf der A391 an der Ausfahrt Lehndorf.“ Was der LKW verloren hat? Einen Haufen Zeitungen. Wie die Polizei gegenüber news38.de mitteilte, war der Laster am Freitagmorgen auf dem Weg zum Recyclinghof der Firma Alba.

Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er seine Ladung. Nun ist die Abfahrt Lehndorf verstopft. Verletzt wurde aber niemand. Bereits am früher am Freitagmorgen gab es auf der A391 einen Unfall mit größerem Schaden. feu