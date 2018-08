Unfall auf der A391 in Braunschweig - PKW prallt gegen Leitplanke

Ziemliches Glück hatte am Freitagmorgen ein Autofahrer, der auf einer Abfahrt der A391 gegen eine Leitplanke prallte. Vermutlich wegen der nassen Fahrbahn, so ein Sprecher der Polizei, kam sein Fahrzeug gegen 6.20 Uhr an der Abfahrt Weststadt ins Schleudern. Der Fahrer blieb unbeschadet - was man von dem PKW nicht sagen kann.

Die Front des BMW ist komplett demoliert. Zunächst war di Polizei davon ausgegangen, dass der Mann eingeklemmt sei. „Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte der Fahrer seinen Wagen aber schon verlassen. Vermutlich klemmte lediglich die Tür, weil sie bei dem Unfall etwas abbekommen hat“, sagt der Polizeisprecher. Für die Bergungsarbeiten sperrte die Polizei die Abfahrt komplett. feu