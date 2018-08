3000 Besucher bei der Feuerwehr Rautheim

Die Sonne brannte, der Grill glühte, die Menschen kamen in Scharen. Feuerwehr und Bratwurst – das geht immer. Sie sind Garanten für großen Publikumszuspruch. Am Samstag kamen nach Angaben der Veranstalter in den insgesamt neun Stunden mehr als 3000 Besucher zum „Tag der offenen Tür“, der im und am...