Braunschweig. Leicht verletzt wurde ein stark alkoholisierter Fußgänger am Dienstag gegen 14 Uhr, als er gegen eine anfahrende Straßenbahn strauchelte.

Der 37-Jährige hatte die Bahn der Linie 3 an der Haltestelle Rheinring gerade verlassen, so die Polizei. Er wurde am Arm verletzt. Die Straßenbahnfahrerin bemerkte nichts und fuhr weiter. Der Mann kam ins Krankenhaus. Ein Alkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von mehr als vier Promille.