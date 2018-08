Polizei fasst mutmaßlichen Tankstellenräuber

Polizeibeamte haben am Mittwochnachmittag auf der Hamburger Straße einen Mann festgenommen, der dringend verdächtig ist, am Donnerstag vergangener Woche die „Greenline-Tankstelle“ auf der Hansestraße überfallen zu haben. Wie die Polizei mitteilt, versuchte der 38-Jährige noch, sich der Festnahme zu entziehen und vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes stadteinwärts davonzurennen. Im Bereich der Autobahnauffahrt wechselte er zweimal die Straßenseite, und wollte schließlich einem entgegenkommenden Radfahrer das Mountainbike entreißen. Der 29-jährige Radler konnte sich dagegen allerdings erfolgreich wehren. Kurz darauf konnte der Flüchtende vor einem Schnellrestaurant gefasst werden.

Die Polizei hatte bereits Anfang der Woche Hinweise auf den Beschuldigten als möglichen Täter erhalten, der nun auf der Hamburger Straße wiedererkannt wurde. Bei dem jetzt Festgenommenen soll es sich auch um den Mann handeln, der am 9. Juli mit einem in Hamburg gestohlenen BMW vor der Polizei in Braunschweig geflüchtet war. Bei seiner waghalsigen Fahrt hatte er andere Verkehrsteilnehmer erheblich gefährdet und den Wagen in Dibbesdorf mit laufendem Motor abgestellt. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig beantragt einen Haftbefehl gegen den Beschuldigten.