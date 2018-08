Eine tugendhafte Musikantin, die schon früh Demut gelernt hat

Welch glückliche Frau! Agnes The Harp lebt ihren Traum. Die Unterhaltungskünstlerin aus der alten Welt hat den Sprung über den großen Teich gewagt – und auf ganzer Linie gewonnen. Mit ihren volkstümlichen Liedern hat sie sich in die Herzen der Ureinwohner gesungen, dort, wo man mit Musik so richtig...