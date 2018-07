Falschparker am Raffteichbad werden abgeschleppt

Rund ums Raffteichbad wird’s eng. Zurzeit sind dort nicht nur viele Badegäste und die Busse der Verkehrs-GmbH unterwegs, sondern über den Parkplatz am Raffteichbad fahren seit dieser Woche montags bis freitags in der Zeit von 7 bis 17 Uhr auch LKW, die Erde aus dem Baugebiet Feldstraße zur Deponie in Watenbüttel bringen.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wurde am westlichen Rand des Parkplatzes und unmittelbar am Parkplatz auf den Zuwegungen Richtung B1 und Madamenweg ein absolutes Halteverbot eingerichtet. Auf diese Weise sollen die Durchfahrt und der Begegnungsverkehr von zwei Lastwagen oder Bussen ermöglicht werden.

In den vergangenen Tagen hätten viele Besucher des Freibades ihre Autos in diesem Halteverbot abgestellt, so die Stadt. Dadurch werde zum einen der Fahrweg für die LKW und Busse versperrt. Zum anderen sei es für Fahrzeuginsassen gefährlich, weil das Aussteigen an dieser Stelle nur in Richtung Fahrbahn möglich ist.

Aus diesem Grund wird der Zentrale Ordnungsdienst ab diesem Freitag, 27. Juli, sämtliche Fahrzeuge abschleppen lassen, die im absoluten Halteverbot stehen. Das Halteverbot ist durch Schilder gekennzeichnet und, wo es möglich ist, zusätzlich durch Flatterband markiert. Außerdem weisen Aushänge an der Kasse des Freibades auf das Parkverbot hin.

Die Stadt und die Stadtbad GmbH appellieren an die Besucher, ihre Fahrzeuge regelkonform abzustellen – erfahrungsgemäß sei die Parkplatzsituation am Madamenweg entspannter – oder mit dem Fahrrad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln (Buslinien 418 und 450) anzureisen.