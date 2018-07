Zwei Fälle von Straßenraub in Braunschweig - ein Nasenbeinbruch

Braunschweig. Am Kiesteich in Bienrode flogen Schläge mit dem Ellenbogen. An der Markthalle lauerten vier Täter ihrem Opfer auf, um es auszurauben.

Am Wochenende hatte es die Polizei in Braunschweig mit zwei Fällen von Straßenraub zu tun. Zunächst eskalierte ein verbaler Streit zwischen mehreren Personen am Kiesteich in Bienrode. Als die Auseinandersetzung physisch wurde, streckte einer der Beteiligten sein Opfer mit einem Ellenbogenschlag nieder. Das Opfer war bewusstlos, der Täter klaute ihm daraufhin die Geldbörse. Wie sich im Krankenhaus herausstellte, war das Ergebnis des Schlags ein Nasenbeinbruch.

Des Weitern berichtet die Polizei am Sonntag von einem Straßenraub im Bereich der Markthalle. Vier Personen lauerten einem 29-Jährigen auf. Anschließend hielten sie ihr Opfer fest, versetzten ihm einen Faustschlag und nahmen seine Geldbörse sowie sein Smartphone an sich. Nach der Tat flüchteten die Unbekannten in Richtung Hagenmarkt.