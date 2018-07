Karsten Kanwischer verteidigt seinen Titel als Großer König

Braunschweig. Das Jubiläum wurde zum Volksfest. Das 100. Fahnenjagen der Fahnenjage-Gesellschaft Hohetor von 1919 zog am Wochenende Besucher auch aus Braunschweigs Nachbargemeinden an. Karl-Heinz Brennecke kam aus dem Staunen nicht heraus. „Es ist sagenhaft, was hier los ist“, sagte der Präsident...