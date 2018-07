Braunschweig In Veltenhof verhindert der Schäfer größeren Schaden auf einem benachbarten Kartoffelacker und treibt seine Tiere zurück.

Lamm verheddert sich in Veltenhof im Zaun und öffnet ihn

Noch bevor sich eine Schafherde am Sonntagvormittag über einen Kartoffelacker hermachen und dadurch Schaden verursachen konnte, gelang es dem Schäfer, die entwichenen Tiere zurück zu treiben. Nach Polizeiangaben hatte sich ein Lamm auf der eingezäunten Weide am Waller Weg in Veltenhof im Zaun verheddert und diesen dadurch aufgewickelt.

Durch die entstandene Öffnung marschierten die anderen Tiere auf das angrenzende Feld. Der Schäfer befreite schließlich auch das Lamm aus seiner misslichen Lage, so dass kein Tier zu Schaden kam.