Eine Kaffee-Pause für die Burgpassage

Burgpassage – war da was? Auf den ersten Blick sah es am Montag zwischen Hutfiltern, Schuhstraße und Kleiner Burg aus wie immer. Viele Menschen strömten hindurch, beide Eingangstore der Passage waren den ganzen Tag geöffnet. Man nippte an seinem Kaffee, stöberte in den Auslagen der Buchhandlung. Aber auf den zweiten Blick war natürlich alles klar: Das Ende der Burgpassage ist besiegelt und beschlossen. Die meisten Läden sind geräumt –...