Bezirksrat gegen den Namen „Konrad-Koch-Quartier“

Seit Monaten rumort es in der Innenstadt. Die beiden großen Bauprojekte Burggasse und Konrad-Koch-Quartier stehen in der Kritik. Es geht um die Namen. Der Bezirksrat der Innenstadt bittet nun die Stadtverwaltung, auf den Investor des Konrad-Koch-Quartiers einzuwirken, damit er einen anderen Namen wählt. Der Antrag kommt von Friedrich Walz (BIBS). Er hatte im Vorfeld recherchiert, um in Erfahrung zu bringen, ob Konrad Koch (1846 -...